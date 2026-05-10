Napoli nuova apertura per Trattoria Caprese | cucina partenopea e design mediterraneo

A Napoli apre una nuova sede della catena di ristoranti Trattoria Caprese, che propone cucina partenopea e design mediterraneo. Il locale si trova in via Medina ed è il quarto in Italia, dopo le aperture di Caserta, Brescia e Busto Arsizio. La famiglia Fargnoli-Gallucci ha fondato la catena, che porta l’atmosfera di Capri nel centro della città.

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La magica atmosfera di Capri trova casa a via Medina a Napoli con la presentazione di Trattoria Caprese, quarto locale in Italia della catena di ristoranti fondata dalla famiglia Fargnoli-Gallucci dopo le aperture di Caserta, Brescia e Busto Arsizio. L’inaugurazione è stata accompagnata da una serata con musica dal vivo e piatti della tradizione gastronomica partenopea alla presenza di oltre cento ospiti provenienti dal mondo delle imprese, delle professioni, della moda e della cultura. A curare l’intrattenimento musicale Aurelio Fierro con la sua band e il dj set di Daniele Tozzi. Con il nuovo locale di via Medina, il brand Trattoria Caprese prosegue il percorso di espansione nazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Napoli inaugurata la Trattoria CapreseL’occasione? Una serata esclusiva all’insegna della buona musica e dei piatti doc della tradizione gastrononomica partenopea per più di cento ospiti... Giuseppe Scicchitano: la metamorfosi della cucina partenopea d’autoreNon solo un grande evento della cronaca gastronomica partenopea, ma un vero atto di ridefinizione geografica e sentimentale.