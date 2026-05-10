Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incidente lungo la strada che collega Canosa di Puglia a Barletta, nei pressi del casello autostradale. L’impatto tra due veicoli ha provocato il ribaltamento di uno di essi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i mezzi dalle lamiere e constatato il decesso di una persona. Un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

È di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada che collega Canosa di Puglia a Barletta, a pochi metri dal casello autostradale di Canosa. La vittima è Costanzo Suriano, 70enne di Canosa. La persona rimasta ferita è una donna che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria. La dinamica dell'incidente è da chiarire: le auto coinvolte sarebbero due, una delle quali è uscita di strada, ribaltandosi. Per il 70enne l'impatto è stato fatale. A lavoro ci sono gli agenti della polizia di Stato e della locale di Canosa di Puglia con i volontari della Misericordia.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente sull'asfalto, scontro e auto ribaltata: un morto e un ferito

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TRAGICO INCIDENTE STRADALE A POZZUOLI, MORTO UN MINORENNE DI MARANO

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