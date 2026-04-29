Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio scontro con auto ribaltata | 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, tra cui un’auto ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. Le vittime sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.