Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio scontro con auto ribaltata | 4 feriti
Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, tra cui un’auto ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. Le vittime sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.
Incidente stradale sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, coinvolte 3 auto: ci sono 4 feriti in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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