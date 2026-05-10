Tragico incidente a Ultimo | auto finisce in una scarpata muore una 29enne
Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, in provincia di Bolzano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile finita in una scarpata. Una donna di 29 anni ha perso la vita nell’impatto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. La vettura coinvolta è stata trovata in una zona di difficile accesso, senza ulteriori dettagli sugli eventuali altri mezzi coinvolti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dinamica dell’incidente. Una giovane di 29 anni ha perso la vita nella notte, tra sabato 9 e domenica 10 maggio, in un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Bolzano. Il sinistro si è verificato intorno alle 3 del mattino lungo la strada provinciale 122, nel territorio del comune di Ultimo. Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dalla ragazza è uscita di strada in un tratto privo di guardrail, terminando la sua corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. I passeggeri a bordo. A bordo del veicolo viaggiavano altre due persone. Una è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Merano, mentre la seconda persona è uscita incolume dall’incidente.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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