Tragico incidente a Montecorice | auto finisce in un dirupo muore una coppia di giovani

Un incidente mortale si è verificato ieri sera a Montecorice, nel salernitano, quando un’auto, una Volkswagen Polo con a bordo una coppia di giovani, si è scontrata con un furgone in località Ripe Rosse. Dopo l’impatto, l’auto ha sfondato il guardrail e si è schiantata in una scarpata a picco sul mare. La coppia è deceduta sul posto.

Ancora sangue sull'asfalto nel salernitano: nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse di Montecorice un’auto, Volkswagen Polo, con a bordo una coppia, per cause da accertare si è scontrata con un furgone, per poi sfondare il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Entrambi i giovani, Michele Pirozzi e Maria Magliocco di Capaccio Paestum, hanno perso la vita. I due corpi sono stati individuati sugli scogli dopo ore di ricerche via mare e via terra. A localizzare l’auto, la motovedetta della guardia costiera di Agropoli. Sul posto, i vigili del fuoco con il nucleo SAF e i sommozzatori di Napoli. Indagano, i carabinieri, per ricostruire il drammatico accaduto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzatiUn grave incidente è avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. Leggi anche: Tragico incidente in città, scontro tra auto e furgone all'incrocio: muore una donna Tutto quello che riguarda Tragico incidente Temi più discussi: Montecorice, auto vola in un dirupo per 200 metri: morta coppia di fidanzati; Montecorice, drammatico incidente alle Ripe Rosse: auto precipita in mare. Ore di apprensione per i coinvolti; Montecorice, auto vola in un dirupo per 200 metri: dispersa coppia di fidanzati. Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzatiTragico incidente nella serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. Un’auto con a bordo una coppia di fidanzati è finita fuori ... ilmattino.it Montecorice, drammatico incidente alle Ripe Rosse: auto precipita in mare. Due dispersiTragedia nella tarda serata nel Comune di Montecorice, nel tratto di strada delle Ripe Rosse. A seguito di un’incidente stradale tra una vettura e un furgoncino, l’auto è terminata giù nel dirupo da ... infocilento.it Tragico incidente a Gabiano, muore un motociclista nello scontro con un'automobile alla Piagera. Grave anche la donna alla guida della vettura - facebook.com facebook Tragico incidente stradale sull'A1, morti tre operai di Acuto x.com