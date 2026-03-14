Tragico incidente nel Cilento | muore una giovane coppia dopo lo schianto e la caduta in una scarpata

Nella notte di venerdì 13 marzo, due veicoli sono entrati in collisione a Capaccio Paestum, nel Cilento. L’incidente ha causato la perdita di vita di una giovane coppia, che è finita in una scarpata dopo lo scontro. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, che si è trovata di fronte a una perdita improvvisa e improvvisa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scontro tra due veicoli nella notte. Una drammatica tragedia stradale ha colpito la comunità di Capaccio Paestum, dove viveva una giovane coppia rimasta vittima di un grave incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 marzo. Il sinistro si è verificato nel territorio di Montecorice, piccolo centro del Cilento, nella zona di Ripe Rosse. Secondo le prime ricostruzioni, la Volkswagen Polo su cui viaggiavano i due giovani si è scontrata con un furgone Citroën. Dopo il violento impatto, l’auto ha sfondato le barriere di protezione della strada ed è precipitata lungo una scarpata. Le ricerche e il ritrovamento dei corpi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente nel Cilento: muore una giovane coppia dopo lo schianto e la caduta in una scarpata Articoli correlati Tragico incidente a Montecorice: auto finisce in un dirupo, muore una coppia di giovaniAncora sangue sull'asfalto nel salernitano: nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse di Montecorice un’auto, Volkswagen Polo, con a bordo... Tragico schianto frontale a Fiuggi, nell’incidente muore una donna: aveva 69 anniTragico schianto nella giornata di Capodanno nel Frusinate, nella zona di Fiuggi, dove due auto si sono scontrate frontalmente: morta una donna. Contenuti e approfondimenti su Tragico incidente Temi più discussi: Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzati; Il Cilento ricorda Eugenio Mautone e Andrea Cortazzo: un anno fa il tragico incidente sulla Cilentana; Tragico incidente sulla Teggiano-Polla: una condanna e un rinvio a giudizio per la morte di due giovani di Polla; Santa Cecilia di Eboli, doppio incidente nello stesso tratto: durante i rilievi per l’investimento mortale travolta un’altra donna. Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzatiTragico incidente nella serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. Un’auto con a bordo una coppia di fidanzati è finita fuori ... ilmattino.it Incidente nel Cilento, auto sfonda il guardrail e cade nel dirupo a Montecorice: morta coppia di 24 e 29 anniVolkswagen Polo sfonda il guardrail e precipita per 200 metri nel dirupo, morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco ... fanpage.it Michele e Maria morti in un tragico incidente: comunità sotto choc (l'occhio di Salerno) - facebook.com facebook Tragico incidente stradale sull'A1, morti tre operai di Acuto x.com