Tragedia sulla strada morto un 48enne camionista udinese

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Variante 306, al confine tra i comuni di Mariano del Friuli e Cormons, nel Friuli goriziano. Un uomo di 48 anni, residente a Udine, è deceduto dopo un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rimozione e ricostruzione della dinamica.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo. Un uomo di 48 anni, residente a Udine, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, in un incidente stradale avvenuto lungo la Variante 306, al confine tra i comuni di Mariano del Friuli e Cormons, nel Friuli goriziano.La.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Tragedia in pieno centro a Sezze: 48enne trovato morto in casaABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico ritrovamento quello di questo pomeriggio in pieno centro a Sezze. Tragedia a Settimo Rottaro: camionista trovato morto sul suo tir nell'area di servizioIl cadavere di un autotrasportatore proveniente da uno dei Paesi Baltici è stato trovato all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, nell'area... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragedia sulla Variante: La 'strada della morte' va chiusa se non si è in grado di renderla sicura; Tragedia sulla strada di Rosia: scontro tra auto e moto, muore imprenditore; Modena, scontro tra un autocarro e una macchina: tre morti; Esce di strada con la moto sul San Pellegrino: morto un 24enne veneziano. Tragedia sulla Potenza-Melfi: scontro frontale tra due tir, un morto e un ferito del Vallo di DianoTerribile incidente sulla SS685 nei pressi di Pietragalla: coinvolti due mezzi pesanti. Il bilancio è di un morto e un ferito, entrambi residenti nel Vallo di Diano ... infocilento.it Tragedia sull’A21, morto a 8 anni il baby calciatore del Torino Ismael PistisUna giornata di festa si è trasformata in un dramma che ha colpito profondamente Torino e il mondo dello sport giovanile. Ismael Pistis, appena 8 anni, ha ... thesocialpost.it Tragedia stamani al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo LEGGI QUI https://www.palermolive.it/shock-al-vittorio-emanuele-morta-giovanna-somma-professoressa-palermo/ #palermolive facebook Un gesto di coraggio che ha impedito una tragedia e che oggi ha ricevuto il riconoscimento delle istituzioni. x.com