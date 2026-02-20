Bambino di sette anni morto a Rivara la procura apre un fascicolo e dispone l' autopsia

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e ha disposto l’autopsia sul corpo di Alessandro, un bambino di sette anni morto nella notte del 12 febbraio a Rivara. La causa della morte non è ancora chiara, ma le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia accaduto in quella casa. La famiglia del bambino è sotto choc e sta collaborando con gli investigatori. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale per gli esami.

Affetto da una grave patologia dalla nascina, una decina di giorni prima era stato sottoposto a un intervento chirurgico La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo, senza ipotesi di reato né indagati, a puro scopo conoscitivo, e disposto l'autopsia sul corpo di un bambino di sette anni, di nome Alessandro, morto la notte dello scorso 12 febbraio 2026 in casa a Rivara. Il piccolo era affetto fin dalla nascita da una grave patologia genetica rara ed era stato sottoposto alcuni giorni prima, il 4, a un intervento di rimozione delle adenoidi all'ospedale Regina Margherita di Torino. I sanitari del 118 Azienda Zero, arrivati sul posto con l'elisoccorso, non avevano potuto fare altro che constatare il decesso.