Tragedia in Italia l’hanno ammazzato nella sua auto | omicidio terribile

Un episodio violento si è verificato a Palermo il 9 maggio, quando una persona è stata uccisa all’interno della propria auto in un quartiere molto frequentato. L’attacco è avvenuto durante le ore diurne, in un’area con numerosi passanti, lasciando la comunità sconvolta per la brutalità dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’agguato e sulle eventuali motivazioni dietro il gesto.

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Un agguato feroce, consumato in pieno giorno e in un quartiere densamente popolato, ha trasformato il pomeriggio del 9 maggio di Palermo in una scena di sangue. Nel quartiere Cep, in Largo Paladini, a pochi passi dai locali della quinta circoscrizione e vicino al murales dedicato a Totò Schillaci, il 34enne è stato assassinato all’interno della sua Smart in quello che appare come un omicidio eseguito con modalità spietate e dirette. Almeno cinque colpi di pistola, esplosi con precisione micidiale, lo hanno raggiunto soprattutto alla testa e al volto, lasciandogli scampo zero e facendo emergere fin dai primi istanti il profilo di una vera e propria esecuzione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Notizie correlate Leggi anche: Guido Catilino ammazzato da un'auto parcheggiata: l'assurda tragedia a Benevento Tragedia a Sala: uomo trovato senza vita nella sua auto all’albaUn uomo di 61 anni ha perso la vita nella prima mattinata di questo giovedì 9 aprile, all’interno della propria vettura ferma in via Bergamo, nella...