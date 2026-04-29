A Benevento, un ragazzo di 18 anni è morto in modo improvviso mentre si trovava in località Perrillo, a Sant’Angelo a Cupolo. La tragedia si è consumata quando un’auto parcheggiata ha investito il giovane, provocandone la morte. L’incidente è avvenuto in circostanze che stanno ora essere ricostruite dalle autorità. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari della vittima.

Una tragedia improvvisa e difficile da accettare. Guido Catilino, un ragazzo di appena 18 anni, ha perso la vita in località Perrillo, a Sant’Angelo a Cupolo, in circostanze tanto banali quanto drammatiche. Era arrivato lì in auto, una Fiat 500 L, insieme a due amiche spagnole conosciute durante un’esperienza Erasmus, per andare a prendere una terza ragazza. Una volta fermata l’auto in salita, Guido è sceso per caricare alcuni bagagli. In quel momento, però, qualcosa è andato storto: la macchina ha iniziato a muoversi lentamente lungo la pendenza. Accorgendosi del pericolo, il ragazzo ha provato d’istinto a fermarla, probabilmente pensando di riuscire a bloccarla prima che prendesse velocità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guido Catilino ammazzato da un'auto parcheggiata: l'assurda tragedia a Benevento

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Dimentica di inserire il freno a mano e muore schiacciato dalla sua auto: Guido Catilino aveva 18 anniIl tragico incidente si è verificato questa mattina a Sant'Angelo a Cupolo, piccola cittadina in provincia di Benevento.

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