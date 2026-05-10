Una tragedia si è verificata all’incrocio di Tragliatella, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in seguito a un incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dello scontro per chiarire le cause. In seguito alla vicenda, i rappresentanti dei partiti politici hanno deciso di sospendere temporaneamente i comizi elettorali in segno di rispetto.

? Domande chiave Come si è verificata la dinamica dello scontro all'incrocio?. Perché i partiti politici hanno sospeso i comizi elettorali?. Chi sono le persone più colpite dal lutto della comunità?. Quali criticità di sicurezza stradale emergono in quel tratto?.? In Breve Scontro tra moto e furgone all'incrocio tra via del Casale e via Gremiasco.. PD e AVS sospendono comizi ad Anguillara Sabazia per il candidato Stefano Pontoni.. Sindaco di Fiumicino Mario Baccini esprime vicinanza alla famiglia della vittima.. Secondo decesso stradale registrato nella provincia di Roma in meno di 24 ore.. Il sabato scorso a Tragliatella, nel comune di Fiumicino, uno scontro tra una moto e un furgone ha causato la morte di Simone Contadellucci, un uomo di 35 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Tragliatella: muore il 35enne Simone, sospesi i comizi

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