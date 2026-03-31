Tragedia nei campi 35enne muore durante il lavoro Ritardi dei soccorsi | disposta l' autopsia

Durante una giornata di lavoro nei campi, un uomo di 35 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. I soccorsi sono stati chiamati ma sono arrivati con notevole ritardo, portando alla decisione di disporre un’autopsia per accertare le cause dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra i residenti della zona.

Doveva essere una normale giornata di lavoro nei campi, si è trasformata invece in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Un giovane imprenditore agricolo di 35 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri, 30 marzo, all’interno dei propri terreni, nella frazione di Nocelleto, nel territorio di Carinola. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre era impegnato a sistemare l’impianto di irrigazione nel castagneto situato nei pressi del fiume Savone. Nonostante la giovane età, non avrebbe avuto scampo. A fare la drammatica scoperta è stato il padre, rientrato a casa poco prima dell’ora di pranzo dopo alcune commissioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tragedia nei campi, 35enne muore durante il lavoro. "Ritardi dei soccorsi": disposta l'autopsia Articoli correlati Tragedia in carcere: muore detenuto, disposta l'autopsiaTragedia ieri nel carcere di Secondigliano dove è deceduto un detenuto appartenente al circuito AS1. Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere olimpico: disposta autopsia(Adnkronos) – Nella notte dell’8 gennaio scorso un uomo di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna presso un cantiere di... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Tragedia nei campi, 35enne muore durante il lavoro. Ritardi dei soccorsi: disposta l'autopsia; Lucca, operaio travolto dal trattore: è in gravi condizioni. Montanaro, tragedia nei campi: trovato morto a 40 anni l’agricoltore Fabrizio CapironeMontanaro sotto choc: 40enne trovato senza vita in uno spazio pubblico, indagini sull’ipotesi del gesto volontario (foto di repertorio) ... giornalelavoce.it