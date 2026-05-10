Simone Contadellucci chi era il 35enne morto in un incidente a Tragliatella Il cordoglio del sindaco
Un giovane di 35 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Tragliatella, nella zona di Roma. La notizia è stata diffusa dopo che le forze dell’ordine hanno confermato il decesso. È il secondo incidente in meno di un giorno nella stessa area, portando a due le vittime in poco più di 24 ore. Il sindaco ha espresso condoglianze alla famiglia della vittima.
Simone Contadellucci, è l'ultima vittima delle strade di Roma e provincia, la seconda in poco più di 24 ore. L'uomo, 35 anni, è morto sabato dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un furgone a Tragliatella, nel comune di Fiumicino. Barista nel locale di famiglia lascia due figlie.🔗 Leggi su Romatoday.it
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