Simone Contadellucci chi era il 35enne morto in un incidente a Tragliatella Il cordoglio del sindaco

Un giovane di 35 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Tragliatella, nella zona di Roma. La notizia è stata diffusa dopo che le forze dell’ordine hanno confermato il decesso. È il secondo incidente in meno di un giorno nella stessa area, portando a due le vittime in poco più di 24 ore. Il sindaco ha espresso condoglianze alla famiglia della vittima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui