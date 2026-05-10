Tragedia a Pollone | cercato per ore trovato morto un 78enne

A Pollone, un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita dopo essere stato cercato per diverse ore. Secondo quanto riferito, il pensionato avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava in un terreno vicino a un torrente. I soccorritori sono arrivati sul posto e, grazie alle ricerche, lo hanno individuato vicino al corso d'acqua. Le cause del decesso sono ancora da accertare.

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? Punti chiave Cosa ha causato il malore improvviso del pensionato nel terreno?. Come sono riusciti i soccorritori a individuarlo vicino al torrente?. Quali accertamenti stanno conducendo i carabinieri sulla dinamica del decesso?. Perché le indagini devono escludere altri fattori oltre alle cause naturali?.? In Breve Ricerca coordinata tra soccorso alpino e vigili del fuoco sabato 9 maggio.. Corpo individuato in area agricola vicino a un torrente della provincia biellese.. I sanitari del 118 ipotizzano decesso per malore naturale del settantottenne.. Carabinieri effettuano accertamenti sul terreno per ricostruire la dinamica dell'accaduto.. Un pensionato di 78 anni è stato trovato senza vita sabato 9 maggio in un terreno vicino a un corso d’acqua nella zona di Pollone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Pollone: cercato per ore, trovato morto un 78enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze, tragedia al semaforo: ciclista travolto da un camion, morto il 78enne Alfredo CeccarelliCosa è successo a Firenze tra viale Gramsci e via Leopardi? Una mattina come tante, poi l’improvvisa tragedia. Leggi anche: Tragedia in casa, trovato morto 66enne