Tragedia a Paola | giovane morto schiacciato il bilancio è di 4 vittime

Una tragedia si è verificata a Paola, dove un giovane ha perso la vita in un incidente che ha provocato anche altri tre decessi in un arco di dieci giorni. La struttura coinvolta è crollata improvvisamente, evidenziando alcune carenze tecniche. Le autorità stanno indagando sulle cause, e si stanno analizzando i precedenti incidenti avvenuti nello stesso periodo, che hanno portato a un bilancio complessivo di quattro vittime.

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? Punti chiave Come si sono ripetuti tre incidenti mortali in soli dieci giorni?. Quali mancanze tecniche hanno causato il crollo della struttura a Paola?. Perché i controlli non hanno impedito questa scia di morti nei cantieri?. Chi dovrà rispondere delle carenze nella sicurezza dei luoghi di lavoro?.? In Breve Bilancio 2024: 26 morti sul lavoro in Calabria secondo dati Fillea Cgil.. Vittime precedenti: Cosimo Galizia a Spezzano Albanese, Fabio Cananzi ad Anoia, F.N. a Francavilla Angitola.. Infortuni 2023: oltre 8.800 denunce totali registrate per infortuni sul lavoro in regione.. Incidenti dal 1° maggio: quattro decessi tra agricoltura, edilizia e manutenzione in dieci giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Paola: giovane morto schiacciato, il bilancio è di 4 vittime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tragedia a Paola, operaio di 23 anni muore schiacciato da una colonna di cementoABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane operaio di 23 anni, originario del Senegal, ha perso la vita a Paola, in provincia di Cosenza, durante alcuni... Incastrato e schiacciato nell'abitacolo: così è morto il giovane camionistaÈ Maftei Sorel, 36 anni, la vittima del tragico incidente di mercoledì mattina sull'autostrada A4, tra i caselli di Palazzolo e Seriate, all'altezza...