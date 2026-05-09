Tragedia a Paola operaio di 23 anni muore schiacciato da una colonna di cemento
A Paola, in provincia di Cosenza, un giovane operaio di 23 anni è rimasto ucciso dopo essere stato schiacciato da una colonna di cemento durante lavori di allestimento in una struttura balneare sul Lungomare San Francesco. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo un operatore di origini senegalesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane operaio di 23 anni, originario del Senegal, ha perso la vita a Paola, in provincia di Cosenza, durante alcuni lavori di allestimento in una struttura balneare situata nella zona del Lungomare San Francesco di Paola. L’incidente durante i lavori nello stabilimento. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il ragazzo stava lavorando alla preparazione delle strutture della spiaggia quando sarebbe stato colpito dal cedimento improvviso di una colonna in cemento utilizzata per sostenere l’area delle docce. L’impatto si è rivelato fatale e per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare. Indagini affidate alla Procura.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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