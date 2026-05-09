Tragedia a Paola operaio di 23 anni muore schiacciato da una colonna di cemento

A Paola, in provincia di Cosenza, un giovane operaio di 23 anni è rimasto ucciso dopo essere stato schiacciato da una colonna di cemento durante lavori di allestimento in una struttura balneare sul Lungomare San Francesco. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo un operatore di origini senegalesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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