Un giovane camionista di 36 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto mercoledì mattina sull'autostrada A4, tra i caselli di Palazzolo e Seriate, al km 184+700 in provincia di Bolgare. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto incastrato e schiacciato all’interno dell’abitacolo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

È Maftei Sorel, 36 anni, la vittima del tragico incidente di mercoledì mattina sull'autostrada A4, tra i caselli di Palazzolo e Seriate, all'altezza del km 184+700, in territorio di Bolgare. Sulla dinamica sta ancora indagando la Polizia Stradale: sta di fatto che due Tir – un autoarticolato e una autocisterna – si sono tamponati con violenza in direzione Milano, erano circa le 8.30. Nell'impatto il povero Sorel è rimasto incastrato e schiacciato nell'abitacolo: all'arrivo dei soccorsi era già morto. Solo lievi ferite per il 67enne alla guida del secondo mezzo coinvolto: entrambi i camion sono stati posti sotto sequestro e, come da prassi, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Incastrato e schiacciato nell'abitacolo: così è morto il giovane camionista

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