Traffico Roma del 10-05-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:30 del 10 maggio 2026, il traffico sulla via Salaria a Roma è stato ripreso dopo un'interruzione tra piazza di Priscilla e via di Ponte. I lavori che avevano causato disagi sono stati conclusi, permettendo di riattivare la circolazione nella zona. La situazione sulla rete stradale cittadina si presenta stabile al momento.

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Luceverde Roma Bentrovati ripresi i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata Pertanto fino al 30 maggio il divieto transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario sarà in vigore in fascia oraria notturna tra le 4 e le 7 attenzione in quanto nelle giornate del 16 23 e 30 maggio il trans sarà vietato per tutto il giorno oltre la fascia oraria dalle 4 alle 7 in corso fino al 17 maggio gli internazionali di tennis al complesso del Foro Italico possibili difficoltà di circolazione si consiglia di raggiungere il Foro Italico con i mezzi pubblici su via Ardeatina ricordiamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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