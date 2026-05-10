Il traffico a Roma nel pomeriggio del 10 maggio 2026 alle 18:30 presenta alcune variazioni. I lavori sono ripresi in via Salaria, tra piazza di Priscilla e via di Ponte. La circolazione potrebbe risultare rallentata in questa zona e nelle aree limitrofe. La situazione viene monitorata in tempo reale, con aggiornamenti disponibili per gli automobilisti che percorrono le principali vie della capitale.

Luceverde Roma Bentrovati ripresi i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata Pertanto fino al 30 maggio il divieto transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario sarà in vigore in fascia oraria notturna tra le 4 e le 7 attenzione in quanto nelle giornate del 16 23 e 30 maggio il trans sarà vietato per tutto il giorno oltre la fascia oraria dalle 4 alle 7 in corso fino al 17 maggio gli internazionali di tennis al complesso del Foro Italico possibili difficoltà di circolazione si consiglia di raggiungere il Foro Italico con i mezzi pubblici su via Ardeatina ricordiamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-05-2026 ore 18:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A tua mota está preparada para uma viagem! - Especial U-Dare

Notizie correlate

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Bufalotta e la A24 roma-l'aquila-teramo più avanti...

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma trovati ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Nomentana alla 24 in...

Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 9 e 10 maggio; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Previsioni traffico ponte del 1 maggio; Come cambia la viabilità in città per la Placentia Half Marathon.