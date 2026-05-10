Traffico Roma del 10-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma il 10 maggio 2026 alle 14:30 presenta alcuni rallentamenti in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte, dove sono ripresi i lavori. La circolazione nella zona risulta congestionata, con veicoli che procedono a passo d’uomo. Non si segnalano incidenti o altri problemi lungo questa tratta, ma la presenza dei lavori ha causato un aumento delle attese per gli automobilisti.

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Luceverde Roma Bentrovati ripresi i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata Pertanto fino al 30 maggio il divieto transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario sarà in vigore in fascia oraria notturna tra le 4 e le 7 attenzione in quanto nelle giornate del 16 23 e 30 maggio il trans sarà vietato per tutto il giorno oltre la fascia oraria dalle 4 alle 7 in corso fino al 17 maggio gli internazionali di tennis al complesso del Foro Italico possibili difficoltà di circolazione si consiglia di raggiungere il Foro Italico con i mezzi pubblici su via Ardeatina ricordiamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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