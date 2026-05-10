Oggi a Roma, tra le 10 e le 14, si svolge la manifestazione sportiva Race For The Cure, che coinvolge diverse zone della città. La manifestazione interessa principalmente le aree vicine al percorso e può causare modifiche alla viabilità. La luce verde di Roma segnala questa iniziativa come un evento in corso, con possibili ripercussioni sul traffico locale.

Luceverde Roma dalle 10 alle 14 di oggi si terrà la Race For The Cure manifestazione sportiva a sostegno della ricerca contro il tumore al seno giunto alla 27A edizione previste due corse una di cinque e l'altra le 10 km è una passeggiata alle 2 con partenza appunto alle ore 10 circa per via Petroselli nei pressi della Bocca della Verità divieto di transito veicolare nell'area interessata dall'evento e deviazioni per il trasporto pubblico locale in corso fino al 17 maggio gli internazionali di tennis al complesso del foro per la giornata odierna suggeriamo di raggiungere il Foro Italico con i mezzi pubblici nel quartiere Centocelle chiusa.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-05-2026 ore 11:30

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