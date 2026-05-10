Traffico Roma del 10-05-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma nel mattino del 10 maggio 2026 mostra rallentamenti nelle zone centrali, con alcune strade chiuse temporaneamente per l'organizzazione di una manifestazione sportiva. Dalle 10 alle 14, si svolgerà la Race For The Cure, evento che coinvolge numerosi partecipanti e richiede modifiche alla viabilità. Le autorità hanno predisposto deviazioni e misure di sicurezza per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

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Luceverde Roma dalle 10 alle 14 di oggi si terrà la Race For The Cure manifestazione sportiva a sostegno della ricerca contro il tumore al seno giunto alla 27A edizione previste due corse una di cinque e l'altra le 10 km è una passeggiata alle 2 con partenza appunto alle ore 10 circa per via Petroselli nei pressi della Bocca della Verità divieto di transito veicolare nell'area interessata dall'evento e deviazioni per il trasporto pubblico locale in corso fino al 17 maggio gli internazionali di tennis al complesso del foro per la giornata odierna suggeriamo di raggiungere il Foro Italico con i mezzi pubblici nel quartiere Centocelle chiusa.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-05-2026 ore 08:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A tua mota está preparada para uma viagem! - Especial U-Dare Notizie correlate Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati in coda il traffico sulla diramazione di Roma nord per traffico intenso tra via di Settebagni al Grande Raccordo Anulare In... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire...