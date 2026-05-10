Alle ore 17:30 del 10 maggio 2026, si registra traffico lungo le strade della regione Lazio in direzione della capitale. In particolare, si segnalano alcuni rallentamenti sulla diramazione principale che conduce verso il centro urbano, mentre le altre arterie principali mostrano scarse variazioni di flusso. La situazione viene costantemente monitorata per fornire aggiornamenti in tempo reale agli automobilisti.

luce verde Lazio Bentrovati traffico allenamento in direzione della capitale sulla diramazione di Roma Sud Ci sono code da Torrenova a raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e La Romanina anche su via Pontina rallentamenti e code tra Pomezia e il raccordo anulare traffico e code sempre verso Roma sulla Cassia bis Veientana tra Castel de' ceveri e prima porta in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla Salaria senso unico alternato tra sigillo da Antrodoco non esclusa la formazione di rallentamenti e code proseguono in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-05-2026 ore 17:30

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