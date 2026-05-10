Traffico Lazio del 10-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 10 maggio 2026, il traffico nella regione Lazio presenta alcune criticità. Sul raccordo tra Vetralla e Viterbo, il raccordo è stato chiuso e lo svincolo di Vetralla è inattivo. Non ci sono altre segnalazioni di incidenti o code significative nella zona. La situazione potrebbe influenzare i flussi di traffico nel settore.

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