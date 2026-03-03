San Francesco e l’attualità del suo messaggio | incontro all’oratorio Corpus Domini

Giovedì 5 marzo alle 21 si terrà all’oratorio del Corpus Domini in via Farnesiana 24 a Piacenza un evento dedicato a San Francesco. La serata, intitolata

"Francesco. Nel nome dell’amore": è questo il tema della serata in programma giovedì 5 marzo alle ore 21 all’oratorio del Corpus Domini in via Farnesiana 24 a Piacenza. Intervengono i francescani padre Michele Berardi, padre Graziano Malgeri e padre Francesco Maria Sorice, animatori ad Assisi del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"L’Italia è ancora cristiana?": confronti, voci ed esperienze all’oratorio del Corpus Domini"L’Italia è ancora cristiana? Oltre la crisi: storie di fede viva": è il tema della serata in programma giovedì 5 febbraio alle ore 21 all’oratorio...

Storia, cultura, attualità. Riflessioni nel segno di San Francescodi Mario Ferrari Aldo Cazzullo, Angelo Branduardi, Alessandro Barbero, Tomaso Montanari, Luciano Fontana, Nicola Piovani, Giovanna Botteri, Franco...

Temi più discussi: San Francesco: il corpo esposto per la prima volta ad Assisi, ottocento anni dopo la morte; San Francesco: oggi la prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali; San Francesco, per la prima volta l'ostensione delle spoglie. Code dall'alba. FOTO; Ostensione ad Assisi, Accrocca: san Francesco attrae il mondo oggi come ieri.

Come spiegare ai bambini la figura di San Francesco? Cinque libri che raccontano l’eroe moderno diventato il Patrono d’ItaliaCinque libri per raccontare ai più piccoli la figura di San Francesco d'Assisi, l'eroe con il saio diventato Patrono d'Italia ... ilfattoquotidiano.it

Da oggi e per un mese le ossa di san Francesco sono esposte pubblicamente ad AssisiDomenica i resti del corpo di san Francesco d’Assisi sono stati esposti pubblicamente nella chiesa inferiore della basilica di san Francesco, ad Assisi. È la prima volta che succede, almeno in età con ... ilpost.it

Di fronte alle reliquie di Francesco, uomo di Dio per l’ Oriente e l’Occidente, invitiamo i governanti ad ascoltare gli appelli del Papa e i desideri dei popoli: abbandonate la via della violenza per abbracciare diplomazia, dialogo e pace sanfrancescopatronoditali x.com