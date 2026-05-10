Tra unicità e omologazione | il tatuaggio vive una nuova vita fatta di contraddizioni e spirito del tempo

Roma si conferma come centro nevralgico del mondo del tatuaggio, con il ritorno dell’International Tattoo Expo all’Atlantico dell’Eur. L’evento, giunto alla sua edizione 2026, ha attirato centinaia di artisti provenienti da diverse nazioni e migliaia di visitatori, tra appassionati e curiosi. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e di scambio culturale, offrendo un panorama aggiornato sulle tendenze e le tecniche nel settore.

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