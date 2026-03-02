Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la direzione editoriale di Chi, sottolineando che si tratta di una decisione presa nel tempo. Con un messaggio rivolto ai lettori, ha espresso il suo saluto, confermando di aver deciso di iniziare una nuova fase personale e professionale. La comunicazione è stata diretta, senza dettagli aggiuntivi o motivazioni specifiche.

Alfonso Signorini annuncia il suo addio alla direzione editoriale di Chi con un messaggio diretto ai lettori: “Care lettrici, cari lettori, vi saluto. È arrivato il momento di farmi da parte”. La scelta, condivisa con il Gruppo Mondadori, non è improvvisa. Nasce da una riflessione iniziata già nel 2023, quando il giornalista ha iniziato ad avvertire che il lavoro, per anni al centro della sua vita, non rappresentava più la priorità assoluta. Signorini, alla guida del settimanale dal 2006 al 2023 e collaboratore fin dagli anni Novanta, spiega che il cambiamento è stato interiore e graduale. La pandemia ha trasformato le sue abitudini e il suo modo di vivere, portandolo a interrogarsi sul senso del proprio percorso professionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Signorini lascia Chi: “È tempo di cominciare una nuova vita”

Leggi anche: Alfonso Signorini lascia lascia Chi e spiega: “È il momento di una nuova vita, il caso Corona non c’entra”

Alfonso Signorini lascia la direzione di “Chi”: “È il momento di farlo, inizio una nuova vita. Corona? Lo squallore si commenta da solo”L'addio del conduttore e giornalista allo storico settimanale in un editoriale che sarà pubblicato sul numero in uscita il 4 marzo Alfonso Signorini...

Sanremo nel caos: cosa è emerso a FALSISSIMO!

Tutto quello che riguarda Signorini lascia.

Temi più discussi: Alfonso Signorini lascia la guida di ‘Chi’: Comincio una nuova vita; Stefano Accorsi: A Parigi piangevo, temevo che il successo non tornasse più; Fabrizio Corona dopo Sanremo torna in tribunale contro Signorini; Battuta d'arresto per il Gubbio.

Alfonso Signorini lascia la guida di Chi: «Comincio una nuova vita. Avrò modo di spiegarvi meglio tutto, ma non è questo il momento giusto»Si chiude un’epoca per l'editoria italiana. Alfonso Signorini lascia ufficialmente la direzione editoriale di Chi, il settimanale che ha guidato ... msn.com

Alfonso Signorini lascia il settimanale Chi: Il caso Corona non c’entra, comincio una nuova vitaAlfonso Signorini lascia il settimanale Chi: l'ex direttore responsabile spiega perché ha preso questa scelta. mondotv24.it

Leggo. . Si chiude un’epoca per l'editoria italiana. Alfonso Signorini lascia ufficialmente la direzione editoriale di Chi, il settimanale che ha guidato e plasmato per quasi trent'anni, trasformandolo in un vero fenomeno di costume. «Lo scorso ottobre - scrive nel - facebook.com facebook

Alfonso Signorini lascia definitivamente Chi. Signorini conferma che il caso Corona “non ha minimamente influenzato una decisione maturata da anni”. x.com