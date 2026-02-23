La mamma di 3 figli scomparsa nel nulla e ritrovata viva dopo 24 anni | si è fatta una nuova vita

Una donna madre di tre figli scompare senza lasciare tracce e viene ritrovata viva dopo 24 anni, grazie a un cambiamento di identità. La sua assenza improvvisa ha scatenato un lungo periodo di indagini e ricerche, che ora trovano una conclusione sorprendente. La donna si era rifugiata in un’altra regione, vivendo sotto falso nome. La scoperta apre nuove domande sulla sua motivazione e sulla vita nascosta che ha condotto in questi anni.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Una donna che scompare all'improvviso, oltre 20 anni di indagini e ricerche, per arrivare a un incredibile colpo di scena. Una mamma originaria della Carolina del Nord, negli Stati Uniti, svanita nel nulla 24 anni fa, è stata ritrovata "viva e vegeta", intenta a vivere una nuova vita, con una nuova famiglia. Un esito che ha lasciato sconcertati i familiari, che non avevano mai perso le speranze, e gli investigatori, che puntano a fare chiarezza su alcuni punti ancora oscuri di questa vicenda. 🔗 Leggi su Today.it

“Non sapeva di essere stata rapita”: scompare nel nulla a 3 anni, viene ritrovata viva dopo 41 anni grazie a una segnalazione anonima. La storia di Michelle NewtonUna storia di scomparsa e speranza che attraversa decenni: Michelle Newton, rapita a soli tre anni nel 1983, scompare nel nulla lasciando un vuoto incolmabile.

Mamma va a fare compere e scompare, trovava 24 anni dopo viva e vegeta ma ha nuova vita: “Non cercatemi più”La scomparsa di una donna avvenuta mentre faceva compere è stata causata da un allontanamento volontario.

