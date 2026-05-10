Il 14 maggio arriva in sala un film che racconta la storia di tre ragazzi cresciuti tra la musica dei Nirvana e le periferie degli anni '90. La pellicola segue le loro esperienze durante le estati di quegli anni, mostrando come le canzoni della band influenzino il loro percorso di crescita. La narrazione si concentra sulle relazioni tra i protagonisti e il contesto sociale in cui vivono, offrendo uno sguardo diretto sulla loro quotidianità.

? Punti chiave Come influisce la musica dei Nirvana sulla crescita dei protagonisti?. Chi sono i tre ragazzi che affrontano le estati degli anni 90?. Perché l'eredità dei genitori condiziona il futuro dei giovani in periferia?. Quale legame unisce il romanzo premiato Goncourt a questo film?.? In Breve Adattamento del romanzo Prix Goncourt di Nicolas Mathieu pubblicato da Marsilio Editori.. Cast include Angelina Woreth, Sayyid El Alami, Louis Memmi, Ludivine Sagnier e Gilles Lellouche.. Colonna sonora di Amaury Chabauty integra brani di Nirvana, Red Hot Chili Peppers e Springsteen.. Narrazione sviluppata attraverso quattro estati ambientate nella periferia francese degli anni 90.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra rock e periferia: il viaggio di tre ragazzi in sala il 14 maggio

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