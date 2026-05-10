Toto Wolff esprime preoccupazioni sul sorprendente inizio di Kimi Antonelli nella F1 2026

Toto Wolff ha commentato l'inizio della stagione 2026 di Kimi Antonelli, sottolineando il suo rendimento sorprendente fin dai primi GP. Il manager ha evidenziato come il giovane pilota abbia conquistato punti e posizioni subito dopo il debutto, attirando l’attenzione del mondo della Formula 1. Antonelli si è distinto per le sue prestazioni, diventando uno dei protagonisti emergenti di questa prima parte di campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui