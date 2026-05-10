Toto Wolff esprime preoccupazioni sul sorprendente inizio di Kimi Antonelli nella F1 2026
Toto Wolff ha commentato l'inizio della stagione 2026 di Kimi Antonelli, sottolineando il suo rendimento sorprendente fin dai primi GP. Il manager ha evidenziato come il giovane pilota abbia conquistato punti e posizioni subito dopo il debutto, attirando l’attenzione del mondo della Formula 1. Antonelli si è distinto per le sue prestazioni, diventando uno dei protagonisti emergenti di questa prima parte di campionato.
"> Kimi Antonelli: La Promessa della F1 2026. Toto Wolff ha espresso preoccupazioni riguardo a Kimi Antonelli, nonostante l’inizio impressionante del pilota Mercedes nella stagione F1 2026. Antonelli ha dimostrato una crescita significativa durante la pausa invernale. Nella sua stagione da rookie, ha mostrato tanto potenziale con diversi piazzamenti sul podio, ma è stata segnata anche da errori, specialmente nella fase europea della campagna. Quest’anno, con le nuove regolazioni, Antonelli è tornato in pista con un aspetto molto più agguerrito. Mentre George Russell ha conquistato la vittoria nella gara inaugurale, Antonelli ha successivamente preso il comando nelle gare di Gran Premio.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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