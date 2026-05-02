Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami, Toto Wolff ha espresso entusiasmo per la prestazione di Kimi Antonelli, definendola una pole eccezionale. Wolff ha anche osservato che Antonelli è cresciuto molto e ora commette meno errori. La sessione di qualifiche si è conclusa con un commento positivo da parte del team principal, che ha mostrato soddisfazione per i risultati ottenuti dal giovane pilota.

Toto Wolff sorride in maniera convinta al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, infatti, è arrivata la quarta pole position in altrettante gare per il team di Brackley con Andrea Kimi Antonelli che ha piazzato il tris dopo Shanghai e Suzuka, un risultato che solo Ayrton Senna e Michael Schumacher sono stati in grado di centrare, ovvero tre pole fila dopo la prima della carriera. Il pilota bolognese ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:27.798 con 166 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre è terzo Charles Leclerc a 345.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Toto Wolff: “Pole eccezionale di Kimi Antonelli. É cresciuto tantissimo, ora non sbaglia più”

F1, GP del Giappone, il team radio di Kimi Antonelli dopo la vittoria a Suzuka

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