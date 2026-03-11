Meteo Latina | torna la pioggia rischio rovesci e temporali Scatta l’allerta meteo

A Latina e nella provincia pontina torna la pioggia dopo diversi giorni di bel tempo. Per giovedì 12 marzo sono previste precipitazioni che coinvolgeranno anche altre aree della regione. Si segnala un aumento dei rovesci e dei temporali, con un allerta meteo in vigore per tutta la zona. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione fino a nuovo avviso.

Torna la pioggia a Latina e nella provincia pontina. Dopo giornate di bel tempo, quella i giovedì 12 marzo sarà invece condizionata dalle precipitazioni, non solo nel nostro territorio. Nelle scorse ore infatti la protezione civile regionale ha emanato una allerta meteo che interessa parte del.