Torna la pioggia allerta meteo per la zona centro meridionale della Toscana

Una depressione si avvicina all’Italia e porterà pioggia e temporali nella regione Toscana. La circolazione depressionaria si farà sentire già dalla giornata di domani, con condizioni di instabilità che interesseranno inizialmente la zona costiera al mattino. Nel pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno anche alle altre aree della regione, causando un aumento dell’intensità delle precipitazioni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per la zona centro-meridionale della Toscana.

FIRENZE – Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio. Fenomeni localmente forti, difficilmente localizzabili, ma più probabili sulla costa centro meridionale e zone limitrofe. La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle 12 fino alla mezzanotte di domani (13 aprile) in particolare per le zone ed il tratto di costa centro-meridionali, isole comprese Considerata la difficoltà nella localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nel bollettino di vigilanza di domani potranno essere rivalutate le aree di allerta.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Torna la pioggia, allerta meteo per la zona centro meridionale della Toscana Dopo un giorno di tregua torna l’allerta meteo: sorvegliata speciale la zona sud della ToscanaPiogge diffuse bagneranno tutto il territorio, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi e rischio frane FIRENZE – L’ombrello... Leggi anche: Previsioni meteo Toscana: torna la pioggia e scatta un’allerta per vento Meteo 31 marzo: maltempo al centro-sud, vento forte in Toscana.