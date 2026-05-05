Maltempo in Toscana | temporali forti allerta arancione-gialla prorogata a mercoledì 6 I comuni a rischio

Il maltempo in Toscana continua a causare condizioni di forte disagio, con temporali intensi che hanno portato all’allerta arancione e gialla, prorogata fino a mercoledì 6. La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso le allerte per tutta la giornata, coinvolgendo numerosi comuni ad alto rischio di eventi meteorologici avversi. Le precipitazioni abbondanti hanno provocato disagi e danni in diverse aree della regione.

FIRENZE – La Sala operativa della protezione civile regionale ha prororgato a tutta la giornata di domani, 6 maggio 2026, l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico limitatamente alle zone interessate dai recenti eventi di incendio boschivo sul Monte Faeta. In considerazione della situazione di contingente fragilità del territorio, risulta infatti più elevato il rischio di dissesti a causa delle precipitazioni previste. Ecco i comuni coinvolti: Prorogata a domani anche l’allerta gialla in corso per temporali forti su tutta la regione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: temporali forti, allerta arancione-gialla prorogata a mercoledì 6. I comuni a rischio Notizie correlate Leggi anche: Maltempo in Toscana: allerta gialla prorogata a martedì 14 per temporali forti. Le zone a rischio Maltempo in Toscana: pioggia e temporali forti, scatta l’allerta arancione martedì 5. I comuni a rischioFIRENZE – Come annunciato nei giorni scorsi, sono in arrivo temporali, anche intensi sulla Toscana. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: ecco i Comuni a rischio; Maltempo in Toscana, il 5 maggio allerta arancione nelle zone dell'incendio sul Monte Faeta e gialla per temporali; Temporali e piogge: dove si intensificheranno sulla Toscana - incalzano più giorni di maltempo; Maltempo, allerta meteo in Toscana. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla oggi 5 maggio 2026 per temporali in Toscana: le zone colpiteTorna il maltempo sull’Italia e tornano temporali e nubifragi su molte regioni. Per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e g ... fanpage.it Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvoltiSulla provincia di Massa-Carrara 100 millimetri di pioggia in poche ore. Ma la perturbazione insiste anche per tutta la giornata di mercoledì 6 maggio ... lanazione.it Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvolti x.com Mercoledì di maltempo: nel corso del 6 maggio, possibili rovesci o temporali sul Riminese Leggi qui: https://altarimini.it/mercoledi-di-maltempo-nel-corso-del-6-maggio-possibili-rovesci-o-temporali-sul-riminese.php - facebook.com facebook