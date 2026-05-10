' Toscana nel Mediterraneo' il ministro Musumeci | Pronto a firmare protocollo d' intesa per rendere Pisa hub di cooperazione internazionale
Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare ha effettuato un sopralluogo a Pisa, nei locali degli ex macelli, domenica 9 maggio. L'occasione ha riguardato il progetto ‘Toscana nel Mediterraneo’, che mira a trasformare la città in un punto di riferimento per la cooperazione internazionale nel bacino del Mediterraneo. Durante la visita, il ministro ha dichiarato di essere pronto a firmare un protocollo d'intesa per sostenere questa iniziativa.
Sopralluogo del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, sabato 9 maggio, nei locali degli ex macelli a Pisa, cuore del progetto ‘Toscana nel Mediterraneo’ volto a rendere la nostra città e, più in generale, l'ecosistema regionale della Toscana, un hub di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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