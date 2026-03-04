Videocamere IA e 5 Panic button in aiuto di chi lavora nei Pronto soccorso Firmato il protocollo d' intesa

È stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e la questura di Ancona per migliorare la sicurezza nei Pronto soccorso. Il nuovo accordo prevede l’installazione di videocamere, sistemi di intelligenza artificiale e cinque pulsanti di allerta, chiamati “Panic button”, a tutela degli operatori sanitari e socio-sanitari durante il lavoro quotidiano.

Il documento avrà tre anni di validità e vede come sottoscrittori l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e la questura di Ancona ANCONA – Sicurezza per gli operatori sanitari e socio-sanitari contro le aggressioni nei Pronto soccorso, siglato un protocollo d'intesa tra l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e la questura di Ancona. La firma è avvenuta questa mattina, mercoledì 4 marzo 2026, tra il direttore generale dell'AouM Armando Marco Gozzini e il questore di Ancona Cesare Capocasa. Presente anche l'assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro. Del sistema integrato fanno parte medici, infermieri, guardie giurate e gli operatori della polizia in servizio all'interno dei plessi ospedalieri.

