Tortellino sconfigge Ikea | l' illustratrice bolognese vince
Una illustratrice bolognese ha ottenuto una vittoria giudiziaria definitiva contro la catena di negozi di arredamento sconfiggendo una richiesta di tutela sui diritti d’autore relativa a un suo disegno. La decisione è stata comunicata da un’agenzia di stampa, confermando l’esito positivo per l’artista, che aveva contestato un utilizzo non autorizzato del suo lavoro da parte dell’azienda. La vicenda riguarda un’immagine creata dall’illustratrice per il suo marchio “Modoro”.
Non è sempre vero che i colossi abbiano la meglio. Lo dimostra la storia di Cristina Cati, illustratrice bolognese e creatrice del brand “Modoro”, che ha ottenuto una vittoria giudiziaria definitiva contro IKEA, come riferisce Ansa. Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto che il colosso svedese.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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