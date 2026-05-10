Tortellino sconfigge Ikea | l' illustratrice bolognese vince

Una illustratrice bolognese ha ottenuto una vittoria giudiziaria definitiva contro la catena di negozi di arredamento sconfiggendo una richiesta di tutela sui diritti d’autore relativa a un suo disegno. La decisione è stata comunicata da un’agenzia di stampa, confermando l’esito positivo per l’artista, che aveva contestato un utilizzo non autorizzato del suo lavoro da parte dell’azienda. La vicenda riguarda un’immagine creata dall’illustratrice per il suo marchio “Modoro”.

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