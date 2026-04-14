L’illustratrice cinese Cai Gao vince il premio Hans Christian Andersen

L’illustratrice cinese Cai Gao ha ricevuto il premio Hans Christian Andersen 2026, annunciato ieri alla Fiera del Libro per l’Infanzia di Bologna. La cerimonia si è svolta durante l’evento dedicato ai libri per bambini, dove sono stati presentati i vincitori di quest’anno. La premiazione ha attirato l’attenzione di numerosi professionisti del settore e pubblico presente in fiera.

BOLOGNA (XINHUAITALPRESS) – L’illustratrice cinese Cai Gao ha vinto l’Hans Christian Andersen (HCA) Award 2026, con l’annuncio dato ieri alla Children’s Book Fair di Bologna. Shereen Kreidieh, presidente della giuria dell’HCA, ha reso noto il risultato durante la conferenza stampa annuale dell’International Board on Books for Young People (IBBY) nel corso della fiera. Kreidieh ha detto a Xinhua che le opere di Cai si distinguono per qualità eccezionale, valore artistico e coinvolgimento emotivo. “Il modo in cui guarda il mondo è bellissimo”, ha aggiunto. Cai è la prima illustratrice cinese a vincere l’Hans Christian Andersen Award, il più alto riconoscimento internazionale per scrittori e illustratori di letteratura per l’infanzia.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Una visione internazionale. Libri d’artista: omaggio a Hendrik Christian Andersen Sci alpino, Hans Grahl-Madsen vince il gigante delle finali di Coppa Europa. Seppi 5°, Kastlunger 8°Hans Grahl-Madsen si è aggiudicato il gigante maschile valevole per le Finali di Coppa Europa di sci alpino 2026 in corso di svolgimento a Schladming...