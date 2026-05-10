Torrione In Sport | folta partecipazione per la 2° edizione dell' iniziativa la soddisfazione dell' associazione

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda edizione di “Torrione In Sport” si è svolta in Piazza Gian Camillo Gloriosi, attirando molte persone. La mattinata è stata dedicata a attività sportive, con la partecipazione di famiglie e bambini. L’evento si è concluso con una grande affluenza e soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno promosso l’iniziativa come occasione di condivisione e svago.

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Notevole successo per la seconda edizione di “Torrione In Sport” in Piazza Gian Camillo Gloriosi. Una domenica mattina all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento, quella di oggi, che ha visto una folta partecipazione di famiglie e bambini, protagonisti di un evento che ha.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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