Torrione In Sport | folta partecipazione per la 2° edizione dell' iniziativa la soddisfazione dell' associazione
La seconda edizione di “Torrione In Sport” si è svolta in Piazza Gian Camillo Gloriosi, attirando molte persone. La mattinata è stata dedicata a attività sportive, con la partecipazione di famiglie e bambini. L’evento si è concluso con una grande affluenza e soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno promosso l’iniziativa come occasione di condivisione e svago.
Notevole successo per la seconda edizione di “Torrione In Sport” in Piazza Gian Camillo Gloriosi. Una domenica mattina all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento, quella di oggi, che ha visto una folta partecipazione di famiglie e bambini, protagonisti di un evento che ha.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Festosa e folta partecipazione alla ‘Marcia dell’amicizia’
Diritti degli animali: la presa di posizione dell'associazione Torrione EventiPresa di posizione dell'associazione Torrione Eventi sulla tutela dei diritti degli animali.