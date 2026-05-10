La scorsa domenica a Meldola si è svolta la Marcia dell’amicizia, con la partecipazione di oltre 200 persone. La manifestazione si è svolta lungo un percorso cittadino, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La giornata ha visto la presenza di gruppi di amici e famiglie, con un clima di allegria e convivialità. Alla fine della marcia sono stati distribuiti materiali informativi e si sono svolti momenti di socializzazione.

La scorsa domenica a Meldola è stata all’insegna della Marcia dell’amicizia. Oltre 200 persone con molte famiglie e tanti bambini, hanno preso parte all’iniziativa proposta dalla parrocchia Madonna del Popolo, unitamente a quella ortodossa romena e alla Comunità islamica meldolese, col patrocinio del Comune. I partecipanti sono partiti da piazza Orsini alle 15.30 in direzione del Parco alle Fonti, dietro lo striscione ‘Se vuoi la pace, coltiva l’amicizia’. Al parco hanno preso la parola don Enrico Casadio parroco di Meldola, padre Giorgio Marian parroco ortodosso e Hamid Faris presidente della Comunità islamica. Don Enrico ha portato il saluto di Mohamed Ballouk, presidente della Comunità islamica di Forlì, e del vescovo mons.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festosa e folta partecipazione alla ‘Marcia dell’amicizia’

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