Torre Lapillo | la statua sul fondale per i naufraghi della Concordia

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una statua di quattro tonnellate si trova sul fondale di Torre Lapillo, creando curiosità tra i subacquei e gli appassionati di storie marine. La presenza di questa statua è legata ai naufragi avvenuti nelle acque vicine, tra cui quello della Costa Concordia. Quest’ultimo è stato causato da una manovra turistica sbagliata, che ha portato alla rotazione e all’abbattimento della nave contro gli scogli.

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?? Punti chiave Perché una statua di quattro tonnellate riposa sul fondale di Torre Lapillo? Come ha causato il naufragio la manovra turistica della Costa Concordia? Chi è il giovane di Alberobello che salvò gli anziani sul ponte? Dove si trova il punto esatto in cui la statua guarda??? In Breve Statua di 3 metri e 4 tonnellate rivolta verso la Madonna dell'Assunta. Tragedia del 13 gennaio 2012 causata da una manovra turistica all'Isola del Giglio. Commemorazione dei 32 passeggeri deced .🔗 Leggi su Ameve.eu

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