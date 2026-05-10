Torre Lapillo | la statua sul fondale per i naufraghi della Concordia

Una statua di quattro tonnellate si trova sul fondale di Torre Lapillo, creando curiosità tra i subacquei e gli appassionati di storie marine. La presenza di questa statua è legata ai naufragi avvenuti nelle acque vicine, tra cui quello della Costa Concordia. Quest’ultimo è stato causato da una manovra turistica sbagliata, che ha portato alla rotazione e all’abbattimento della nave contro gli scogli.

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