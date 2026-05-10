Torre Lapillo | la statua sul fondale per i naufraghi della Concordia
Una statua di quattro tonnellate si trova sul fondale di Torre Lapillo, creando curiosità tra i subacquei e gli appassionati di storie marine. La presenza di questa statua è legata ai naufragi avvenuti nelle acque vicine, tra cui quello della Costa Concordia. Quest’ultimo è stato causato da una manovra turistica sbagliata, che ha portato alla rotazione e all’abbattimento della nave contro gli scogli.
?? Punti chiave Perché una statua di quattro tonnellate riposa sul fondale di Torre Lapillo? Come ha causato il naufragio la manovra turistica della Costa Concordia? Chi è il giovane di Alberobello che salvò gli anziani sul ponte? Dove si trova il punto esatto in cui la statua guarda??? In Breve Statua di 3 metri e 4 tonnellate rivolta verso la Madonna dell'Assunta. Tragedia del 13 gennaio 2012 causata da una manovra turistica all'Isola del Giglio. Commemorazione dei 32 passeggeri deced .🔗 Leggi su Ameve.eu
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