Torno da Cuba con un carico di emozioni | gli Usa stanno spegnendo quel popolo Non stiamo a guardare!

Dopo aver visitato Cuba, si respira una sensazione di crescente pressione sulla popolazione locale. Negli ultimi mesi, le autorità statunitensi hanno adottato misure che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini dell’isola. Le restrizioni sembrano aumentare, creando difficoltà che si fanno sentire nel quotidiano. La situazione attira l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche tra Cuba e gli Stati Uniti.

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di Marilena Grassadonia* La stretta degli ultimi mesi da parte degli Stati Uniti è un cappio al collo del popolo cubano che si stringe piano piano. È per questo che è partita una grande mobilitazione a livello internazionale dal nome Let Cuba Breathe che ha come obiettivo quello di portare aiuti concreti al popolo cubano e nello stesso tempo tenere alta l’attenzione sull’embargo criminale americano e denunciare le politiche repressive di Donald Trump. Come Sinistra Italiana abbiamo deciso di essere parte di questo progetto partecipando, con parlamentari e attivisti del nostro partito, già al primo convoglio umanitario Nostra America partito nello scorso mese di marzo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torno da Cuba con un carico di emozioni: gli Usa stanno spegnendo quel popolo. Non stiamo a guardare! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cuba firma la resa: trattativa con gli Usa alle condizioni degli UsaCon l’attenzione del mondo puntata sul Golfo Persico, è passata sotto traccia, quasi inosservata una notizia importante in arrivo dalla parte opposta... Crisi di via Marsala, Soramel (FdI): "Interi quartieri si stanno spegnendo"La segretaria cittadina dei patrioti interviene sulla questione, citando il bando commercio: "Solo 11 delle 51 domande riguardano le periferie"...