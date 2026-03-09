Crisi di via Marsala Soramel FdI | Interi quartieri si stanno spegnendo

Nel quartiere di via Marsala, il rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che interi quartieri stanno spegnendo le luci. Recentemente, è stato pubblicato un bando finalizzato al rilancio del commercio nelle periferie, ma le domande presentate mostrano che solo 11 richieste su 51 riguardano i quartieri, mentre la maggior parte si concentra nel centro cittadino.

La segretaria cittadina dei patrioti interviene sulla questione, citando il bando commercio: "Solo 11 delle 51 domande riguardano le periferie" "L'annunciato bando di rilancio del commercio 'specie nelle periferie' si è rivelato, dopo l'apertura delle domande, un rilancio del commercio del centro, visto che solo 11 delle 51 domande riguardano i quartieri. Non è disinteresse della periferia, ma rassegnazione. A staccare la spina alla gran cassa mediatica dell'ufficio stampa del Comune giunge la notizia della chiusura quasi in simultanea di tre attività storiche in via Marsala. E non per difficoltà economiche, ma per paura". A parlare è Ester Soramel, segretaria cittadina di Fratelli d'Italia.