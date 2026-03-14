Cuba firma la resa | trattativa con gli Usa alle condizioni degli Usa

Cuba ha firmato un accordo con gli Stati Uniti, accettando le condizioni imposte dagli americani. La notizia è passata in secondo piano a causa delle tensioni nel Golfo Persico, ma rappresenta un passo deciso nella relazione tra i due paesi. La firma è stata ufficializzata in una cerimonia formale, senza indicazioni su eventuali modifiche alle richieste americane.

Con l’attenzione del mondo puntata sul Golfo Persico, è passata sotto traccia, quasi inosservata una notizia importante in arrivo dalla parte opposta del mondo: la resa di Cuba. La scenografia per l’annuncio sembrava uscire dritta dal secolo scorso: la tutt’altro che affascinante sede del Comitato centrale del Partito comunista cubano. Idem per la platea: i membri del Politburo, l’ufficio politico del partito. Lì, in una delle sue rare apparizioni televisive, il presidente Miguel Diaz-Canel ha annunciato che funzionari cubani sono in contatto con esponenti del Governo americano per “cercare soluzioni, attraverso il dialogo, ai contrasti bilaterali che esistono tra le due nazioni”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cuba firma la resa: trattativa con gli Usa alle condizioni degli Usa Articoli correlati Cuba, il presidente Díaz-Canel ammette: «Avviati colloqui con gli Usa» per porre fine al blocco Usa del petrolioIl presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha diffuso il video di un incontro con «El Cangrejo», il nipote di Raúl Castro, in cui ha confermato... No oil, no party. Cuba pronta a collaborare con gli UsaDopo l’arresto di Nicolas Maduro in Venezuela, e l’inizio di una transizione politica nel Paese sudamericano, molti si chiedono quale sarà il... ‘Cuba is next…’: American President Donald Trump amid Iran conflict | Iran-Israel-US tensions Contenuti utili per approfondire Cuba firma Argomenti discussi: Scudo delle Americhe, i marines arrivano dentro al cortile di casa; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Atalanta per rialzarsi oggi in casa dell'Inter. Cuba, la resa per provare a non morire di fameMONDO. In una delle sue rare apparizioni televisive, e con una coreografia d’altri tempi, cioè parlando dalla sede del Comitato centrale del Partito comunista cubano di fronte ai membri del Politburo, ... ecodibergamo.it