Cuba firma la resa | trattativa con gli Usa alle condizioni degli Usa

Da it.insideover.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuba ha firmato un accordo con gli Stati Uniti, accettando le condizioni imposte dagli americani. La notizia è passata in secondo piano a causa delle tensioni nel Golfo Persico, ma rappresenta un passo deciso nella relazione tra i due paesi. La firma è stata ufficializzata in una cerimonia formale, senza indicazioni su eventuali modifiche alle richieste americane.

Con l’attenzione del mondo puntata sul Golfo Persico, è passata sotto traccia, quasi inosservata una notizia importante in arrivo dalla parte opposta del mondo: la resa di Cuba. La scenografia per l’annuncio sembrava uscire dritta dal secolo scorso: la tutt’altro che affascinante sede del Comitato centrale del Partito comunista cubano. Idem per la platea: i membri del Politburo, l’ufficio politico del partito. Lì, in una delle sue rare apparizioni televisive, il presidente Miguel Diaz-Canel ha annunciato che funzionari cubani sono in contatto con esponenti del Governo americano per “cercare soluzioni, attraverso il dialogo, ai contrasti bilaterali che esistono tra le due nazioni”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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