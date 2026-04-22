Madrid Berrettini subito fuori al primo turno contro Prizmic

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Madrid, disputato mercoledì 22 aprile. Nel match contro Prizmic, il tennista italiano ha concluso la partita senza passare il turno, segnando una giornata negativa per lui nel torneo in corso nella capitale spagnola. La sconfitta ha interrotto la sua partecipazione alla manifestazione.

(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro esce subito di scena dal torneo nella capitale spagnola oggi, mercoledì 22 aprile. L'azzurro, numero 92 Atp, è stato battuto all'esordio dal croato Dino Prizmic, numero 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 39 minuti. Per Berrettini, scarico dal punto di vista fisico, match in salita fin da subito: l'azzurro dovrà adesso ritrovare le energie in vista degli Internazionali d'Italia, torneo di casa a cui è legato da sempre. —[email protected] (Web Info) Crisi carburante, Ryanair: “C’è chi rischia di fallire”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Incubo Berrettini, fuori al primo turno in un Atp 250: allarme da SantiagoNell’Atp 250 di Santiago in Cile si è visto un Matteo Berrettini davvero poco brillante: scatta l’allarme per il tennista romano L’inizio di stagione... LIVE Berrettini-Prizmic 3-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il croato vince il primo set, azzurro costretto alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ATP Madrid 2026, primo turno di qualificazione amaro per l’Italia. Eliminati tutti gli azzurri; WTA Madrid: Badosa fuori subito, perde anche Venus Williams. Siegemund passa e sfida Paolini; Booking, Antitrust apre istruttoria per pratiche commerciali scorrette; Madrid, per Sinner tanti possibili derby: Cinà, Musetti e Berrettini. Cobolli ancora sulla strada di Zverev. A Madrid parte male l’Italtennis: subito fuori Berrettini, Bellucci e CocciarettoMADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Matteo Berrettini saluta il Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, di scena sulla terra battuta della Caja Magic ... msn.com Berrettini saluta già Madrid: il croato Prizmic si impone in due set. Fuori anche Bellucci e CocciarettoÈ già finita l'avventura di Matteo Berrettini sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid. Nel primo turno l'azzurro, finalista nel 2021, si è arreso al lucky loser Dino Prizmic, numero 87 del rankin ... msn.com La frase più importante, alla vigilia di Madrid, non riguarda un colpo, una superficie o un avversario. - facebook.com facebook Berrettini-Prizmic all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com