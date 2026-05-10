Torna restaurata la Madonna del Soccorso Fu trafugata e vandalizzata due volte

Due giorni fa è stato riporta a Mondavio il quadro della Madonna del Soccorso, dopo un intervento di restauro. L’opera, conservata nella chiesa di Santa Maria delle Quercia, era stata oggetto di furti e atti di vandalismo in due occasioni diverse. La riproduzione è stata ricollocata nella chiesa, dove era custodita prima degli eventi che ne hanno danneggiato l’integrità.

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Ha fatto ritorno due giorni fa a Mondavio, dopo un importante restauro, il quadro della ‘ Madonna del soccorso ’ che per molto tempo è stato custodito nella chiesa di Santa Maria delle Quercia, finito sotto le grinfie dei ladri per ben due volte. La prima oltre 15 anni fa, quando venne trafugato proprio dalla chiesetta di Santa Maria e poi rinvenuto a distanza di circa un decennio, insieme ad altra refurtiva, nelle vicinanze di Pergola da una importante operazione condotta dai carabinieri. La seconda volta, poco dopo il periodo del Covid, quando i malviventi entrarono nella casa parrocchiale di Mondavio, dove il quadro era conservato dal suo ritrovamento nella città dei Bronzi, e lo danneggiarono fortemente per staccare dallo stesso gli ex voto dei fedeli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna restaurata la Madonna del Soccorso. Fu trafugata e vandalizzata due volte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Processione della Madonna del Soccorso del 02 Febbraio 2026 Notizie correlate Federica Mangiapelo, restaurata la panchina rossa vandalizzata: domani tornerà nel Giardino a lei dedicatoDomani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo verrà riposizionata nel Giardino dedicato alla 16enne ad Anguillara Sabazia. La statua della Madonna dello Schiaffo colpita per due volte, inizia a sanguinareLa bianchissima statua di marmo della Madonna dello Schiaffo fu oggetto di una duplice violenza da parte di peccatori incalliti.