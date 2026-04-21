La statua della Madonna dello Schiaffo colpita per due volte inizia a sanguinare

La statua in marmo della Madonna dello Schiaffo, nota per la sua purezza, è stata colpita due volte da persone che hanno danneggiato la scultura. Dopo gli atti di violenza, la statua ha iniziato a sanguinare, attirando l’attenzione di residenti e autorità. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questi atti vandalici. La statua si trova in una zona pubblica molto frequentata.

La bianchissima statua di marmo della Madonna dello Schiaffo fu oggetto di una duplice violenza da parte di peccatori incalliti. Ancora oggi il segno di questi gesti sacrileghi è ben visibile agli occhi di tutti. Il 21 aprile si ricorda quanto accaduto in un anno imprecisato del XIII secolo. Tutto ruota intorno a una vecchia statua della Madonna col Bambino, risalente più o meno a quel periodo, ricavata da un unico pezzo di marmo bianchissimo. Ancora adesso è visibile sul volto della statua, all’altezza della guancia destra, un livido scuro dalla colorazione rossastra. Sembra quasi che l’effigie della Madonna sia stata colpita. La tradizione...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - La statua della Madonna dello Schiaffo colpita per due volte, inizia a sanguinare Notizie correlate Vandalizzata l'edicola sacra a Nocera: distrutta la statua della MadonnaA Nocera Inferiore si è verificato un grave episodio di vandalismo ai danni di un’edicola sacra situata in via Nicotera. Leggi anche: Sfregio alla Madonna di Lourdes a Frosinone: statua decapitata in via Madonna delle Rose Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dentro la Notizia: Mistero a Frosinone, decapitata la statua della Madonna di Lourdes Video; Frosinone, caccia al decapitatore di statue: dopo Padre Pio tocca alla Madonna di Lourdes; Frosinone, decapitata statua della Madonna di Lourdes; Frosinone – Decapitata la statua della Madonna di Lourdes. La Madonna di Fatima a Schignano: «La statua trasportata in elicottero»L’appuntamento sabato alle 16 quando la sacra effigie verrà calata di fronte alla chiesa. Don Illia: «La parrocchia vive i 550 anni del voto all’Addolorata per essere liberati dalla peste» ... laprovinciadicomo.it Vandalismo sacrilego: decapitate le statue di Padre Pio e della Madonna, la comunità è sconvoltaStatue di Padre Pio e della Madonna decapitate: un atto sacrilego che scuote i fedeli. Indagini in corso e caccia ai vandali. lalucedimaria.it La Stampa. . Madonna ha dichiarato che il costume vintage indossato a Coachella è sparito e ha lanciato un appello per riaverlo indietro integro. La cantante di Like a Virgin si è esibita venerdì insieme a Sabrina Carpenter durante il suo secondo weekend da facebook Bartolomeo Bulgarini 1300 1378 Madonna in trono col Bambino e Angeli x.com