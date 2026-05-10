Torino si cercano autisti per il Bibliobus | ecco come candidarsi

A Torino sono aperte candidature per autisti desiderosi di guidare il Bibliobus, il servizio di prestito itinerante che porta libri nelle varie zone della città. Per partecipare, è necessario possedere alcuni requisiti tecnici specifici, e le persone interessate possono inviare il proprio curriculum tramite la piattaforma di Coopculture. La selezione riguarda chi ha già esperienza nella guida di veicoli e si vuole inserire in un progetto dedicato alla promozione della lettura.

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