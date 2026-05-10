Torino si cercano autisti per il Bibliobus | ecco come candidarsi
A Torino sono aperte candidature per autisti desiderosi di guidare il Bibliobus, il servizio di prestito itinerante che porta libri nelle varie zone della città. Per partecipare, è necessario possedere alcuni requisiti tecnici specifici, e le persone interessate possono inviare il proprio curriculum tramite la piattaforma di Coopculture. La selezione riguarda chi ha già esperienza nella guida di veicoli e si vuole inserire in un progetto dedicato alla promozione della lettura.
? Domande chiave Quali requisiti tecnici servono per guidare il Bibliobus di Torino?. Come si invia il curriculum per questa posizione in Coopculture?. Chi sono i destinatari principali dei servizi portati nelle periferie?. Perché questo ruolo richiede più della semplice guida di un autobus?.? In Breve Requisiti: diploma, patente C, esperienza guida mezzi pesanti e gestione turni festivi.. Candidature: invio CV via email a [email protected] con autorizzazione trattamento dati.. Contesto: Coopculture opera in 14 regioni italiane dal 2010 dopo fusione con Pierreci.. Impatto: servizio garantisce Wi-Fi e attività per bambini nelle periferie di Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu
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