Svizzera lavoro nel calcio | la FIFA e altre organizzazioni cercano personale ecco come candidarsi

In Svizzera, diverse organizzazioni legate al calcio, tra cui la FIFA, stanno pubblicando annunci di lavoro e cercando personale. Le opportunità riguardano varie figure professionali e sono aperte a candidati interessati a lavorare nel settore sportivo. Le selezioni sono rivolte a chi desidera entrare in contatto con enti internazionali e contribuire alle attività legate al calcio a livello globale.

La Svizzera si conferma ancora una volta un punto di riferimento internazionale non solo per la finanza e l’industria, ma anche per il mondo dello sport. In particolare, nel settore calcistico, sono sempre più numerose le opportunità di lavoro offerte da alcune delle organizzazioni più importanti a livello globale. Tra queste spicca la FIFA, considerata la principale istituzione del calcio mondiale, che ha la sua sede storica a Zurigo dal 1932. Non tutti sanno che la Svizzera ospita alcune delle principali organizzazioni sportive internazionali. Oltre alla FIFA, anche la UEFA ha il proprio quartier generale a Nyon, consolidando il ruolo del Paese come hub globale dello sport. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Svizzera, lavoro nel calcio: la FIFA e altre organizzazioni cercano personale, ecco come candidarsi Articoli correlati Aziende salentine cercano personale: 417 offerte di lavoro nel SalentoNumeri sensibilmente in ribasso rispetto a quelli di una settimana fa, ma intanto giovedì 26 febbraio al centro per l’impiego di Poggiardo si terrà... Offerte di lavoro: Trenord cerca futuri macchinisti e altre figure professionali, come candidarsiAperte anche le ricerche per le posizioni di Addetto vendite online e Supply chain specialist. Aggiornamenti e notizie su Svizzera lavoro nel calcio la FIFA e... Discussioni sull' argomento Verso la Germania con il ritrovato Sanches; UEFA: posti di lavoro in Svizzera, anche per EURO 2028, possibilità di smart working; Thun, la sorpresa che vuole rovesciare le gerarchie della Svizzera; In Svizzera cercano lavoratori per la più importante azienda calcistica al mondo. In Svizzera cercano lavoratori per la più importante azienda calcistica al mondoStanno assumendo in Svizzera. L'azienda calcistica più importante al mondo cerca lavoratori in vista degli Europei. money.it Il conflitto in Medio Oriente ha perturbato il trasporto mondiale di petrolio e di gas. Le conseguenze si fanno sentire anche in Svizzera, sebbene il Paese non dipenda direttamente dal Golfo Persico per il suo approvvigionamento energetico. Ecco da dove arriv - facebook.com facebook «La Svizzera rimane a disposizione di Iran e USA quale canale di comunicazione» x.com