Gennaro Gattuso è il nome più accreditato per la panchina del Torino nella prossima stagione. Secondo fonti di stampa, ci sono stati già contatti tra il club e l’ex allenatore della Nazionale. La posizione del Torino si inserisce in un quadro di trattative che coinvolgono altri nomi, mentre non ci sono ancora annunci ufficiali. La scelta del nuovo tecnico rimane da definire nei prossimi giorni.

Gennaro Gattuso è il primo nome sulla lista del Torino per la panchina della prossima stagione. Secondo Tuttosport, i contatti tra il club granata e l’ex commissario tecnico della Nazionale ci sono già stati. Cairo e il direttore sportivo Petrachi apprezzano Gattuso da tempo e avrebbero tentato di portarlo a Torino già in passato. L’alternativa è Daniele De Rossi. La conclusione che ne traiamo è che quello di Cairo sia un vero e proprio accanimento nei confronti dei tifosi granata. Gattuso è davvero un colpo che non meriterebbero dopo tutti questi anni. Perché Gattuso è libero: la terza eliminazione dai Mondiali. Gattuso ha lasciato la Nazionale il 3 aprile dopo l’eliminazione dai playoff mondiali per mano della Bosnia ai calci di rigore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso al Torino, Cairo è proprio accanito contro i poveri tifosi granata

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